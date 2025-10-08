Ричмонд
Казахстанских педофилов будут кастрировать за полгода до освобождения

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Минздрав Казахстана внес изменения в приказ «Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера».

Согласно документу, лицам, осужденным за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация будет применяться за шесть месяцев до освобождения.

Администрация учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.

говорится в приказе

При этом, нормы не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости.