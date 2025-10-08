Минобороны: За ночь над регионами РФ сбиты 53 украинских БПЛА

В ночь на 8 октября над различными регионами страны было сбито 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 по московскому времени 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 28 дронов уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, шесть — над Ростовской.
Кроме того, по два беспилотника сбили над Брянской и Курской областями, а по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской, передает Telegram-канал МО РФ.
Утром 6 октября Министерство обороны отчиталось, что за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 251 беспилотник. Ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи.