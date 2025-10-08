Смертельный поворот: в Миассе в аварии погибли двое мужчин

В Миассе в аварии погибли двое мужчин 57 и 70 лет. Как сообщает Госавтоинспекция Челябинской области, ДТП произошло вчера, 7 октября, в 16:46.
По предварительным данным водитель «УАЗ» поворачивал налево на улице Менделеева, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Скания», за рулем которого находился 30-летний мужчина.
В результате аварии водитель и пассажир «УАЗ» погибли: один на месте, второй — по дороге в больницу. Причем, как уточнили в ГАИ, в «УАЗике» никто не был пристегнут.