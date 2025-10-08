ВС РФ за ночь уничтожили 53 БПЛА.
Российские войска уничтожили 53 украинских беспилотника за ночь над регионами. Об этом сообщает Министерство обороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.
Атака БПЛА была отражена в девяти областях. 28 были сбиты над Белгородской областью, 11 над Воронежской, шесть над Ростовской, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями и по одному аппарату нейтрализовано над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.