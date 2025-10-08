Женщина умерла в больнице из-за врачей: семье выплатили более 3 млн тенге

После трагедии мать и сестра умершей обратились в суд с иском к областному управлению здравоохранения и больнице о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке. В иске они указали, что смерть их близкого человека стала результатом недобросовестного исполнения медицинскими работниками своих должностных обязанностей и нарушений стандартов оказания медицинской помощи. Истцы подчеркнули, что утрата дочери и сестры стала для них тяжелым психологическим потрясением. Даже спустя три года они продолжают испытывать сильные моральные, физические и нравственные страдания.