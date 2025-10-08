В Омске нашли подозреваемого в смерти дедушки в гаражах

Омские правоохранители и следователи прояснили некоторые детали резонансной истории, случившейся в Омске в понедельник, 6 октября 2025 года, в гаражах на Московке, что в Ленинском округе. Как сообщили в СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемым стал 18-летний омич, который на данный момент задержан.