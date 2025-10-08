В Омске нашли подозреваемого в смерти дедушки в гаражах

Омские правоохранители и следователи прояснили некоторые детали резонансной истории, случившейся в Омске в понедельник, 6 октября 2025 года, в гаражах на Московке, что в Ленинском округе. Как сообщили в СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемым стал 18-летний омич, который на данный момент задержан.
«По версии следствия, в вечернее время 6 октября у гаража, расположенного вблизи улицы 2 Целинный переулок в городе Омске, между двумя местными жителями произошел конфликт, во время которого 18-летний мужчина нанес удары в область головы потерпевшего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — указано в сообщении омского СУ СКР.
В свою очередь, в полиции сообщили, что погибшему было 70 лет, а также уточнили некоторые детали.
«Один из них (участников конфликта, — прим. ред.) — 18-летний омич, рассказал: вместе с приятелями проходил мимо гаражей, задел металлический предмет возле одного из боксов. Из помещения вышел мужчина, начал ругаться, а после достал отвертку, которую фигурант воспринял как угрозу и ударил пенсионера рукой в голову», — говорится в сообщении.
Момент падения пенсионера, а также участников конфликта запечатлела камера видеорегистратора на подъехавшем в тот момент автомобиле.
Также указано, что подозреваемый до избрания меры пресечения водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.