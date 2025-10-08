Российская система ПВО за ночь сбила 53 украинских беспилотника

По данным МО, наибольшее количество беспилотников — 28 — сбито над Белгородской областью, ещё 11 — над Воронежской. Кроме того, шесть дронов ликвидированы в Ростовской области, по два — в Брянской и Курской, и по одному — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской.
В Минобороны подчеркнули, что атака была отражена силами дежурных подразделений ПВО, угрозы для гражданских объектов нет.
Ранее Life.ru писал, что в России вновь открыли три аэропорта, которые временно приостанавливали работу из соображений безопасности. Теперь полёты возобновлены в Тамбове, Волгограде и Ставрополе. В Росавиации уточнили, что ограничения сняли после того, как угроза воздушных атак была полностью устранена.
