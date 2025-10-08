В Перми на улице Уральской ДТП парализовало движение

Две легковые машины столкнулись, и одна из них перекрыла трамвайные пути. Из-за этого движение электротранспорта оказалось заблокировано — трамваи маршрутов № 4, 8 и 11 застряли на участке от ДК Ленина до Рабочего поселка. Пассажирам пришлось добираться до нужных остановок пешком.