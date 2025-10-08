Ричмонд
В Перми на улице Уральской ДТП парализовало движение

Трамваи встали, а весь район в пробках.

Источник: скриншот из сервиса "Яндекс Карты"

В Перми на улице Уральской произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовалась серьезная пробка.

Две легковые машины столкнулись, и одна из них перекрыла трамвайные пути. Из-за этого движение электротранспорта оказалось заблокировано — трамваи маршрутов № 4, 8 и 11 застряли на участке от ДК Ленина до Рабочего поселка. Пассажирам пришлось добираться до нужных остановок пешком.

По словам очевидцев, движение по Уральской практически остановилось — район от цирка до улицы 1995 года стоит. Одна из машин перекрыла две полосы, другая загородила трамвайные пути в сторону центра.

Согласно данным «Яндекс. Карт», уровень заторов на этом участке достиг 7 баллов, дорога окрашена в бордовый цвет.