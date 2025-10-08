Утверждены правила организации труда осужденных

В плане работы отражаются основные направления работы по организации труда осужденных, увеличению показателей трудозанятости осужденных, их технического или профессионального обучения, а также иные направления работы по развитию и совершенствованию трудового процесса осужденных, в том числе по взаимодействию и созданию рабочих мест с предприятиями УИС для привлечения всех трудоспособных осужденных к оплачиваемым работам, проведению мероприятий по вопросам трудового устройства (день открытых дверей, круглый стол, выставка, размещение на сайтах информации об имеющихся свободных производственных площадях и другие).