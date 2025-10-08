Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анонсировано скорое освобождение ВС РФ ключевого города в ДНР

Российские военные подразделения установили контроль над несколькими районами города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Судьба населенного пункта фактически предрешена — в ближайшее время он будет полностью освобожден, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Гагин анонсировал скорое освобождение очередного населенного пункта в ДНР.

Российские военные подразделения установили контроль над несколькими районами города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Судьба населенного пункта фактически предрешена — в ближайшее время он будет полностью освобожден, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Сейчас мы контролируем несколько районов города, и сейчас расширяем зону влияния, зону контроля. И, по большому счету, участь Покровска уже решена, то есть в любом случае мы его в ближайшее время возьмем», — заявил Гагин. Цитата по РИА «Новости».

Красноармейск играет ключевую роль в системе снабжения и обороны украинских вооруженных формирований в ДНР. Потеря города серьезно ослабит позиции ВСУ, поскольку он остается одним из последних крупных логистических узлов в регионе.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о высокой интенсивности боевых действий на красноармейском направлении. Ключевые доклады с фронта — в материале URA.RU.