Анонсировано скорое освобождение ВС РФ ключевого города в ДНР

«Сейчас мы контролируем несколько районов города, и сейчас расширяем зону влияния, зону контроля. И, по большому счету, участь Покровска уже решена, то есть в любом случае мы его в ближайшее время возьмем», — заявил Гагин. Цитата по РИА «Новости».