Бойцы РФ отбили атаку уголовников из спецроты ВСУ в Харьковской области

ВСУ пытались атаковать позиции ВС России в лесу, расположенном к западу от Синельниково.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ВСУ попытались атаковать российские позиции в лесу западнее Синельниково. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой «Север».

По данным военных корреспондентов, в атаке участвовала спецрота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Атака не увенчалась успехом, и украинские войска были вынуждены вернуться на исходные позиции, отмечает источник.

Напомним, в ВСУ существуют специальные роты, сформированные из бывших заключенных. В частности, в 57-й бригаде был создан целый батальон, состоящий исключительно из лиц, ранее отбывавших наказание.

Ранее сообщалось, что российские военные, продвигающиеся в городе Волчанск Харьковской области, уничтожили в течение суток до взвода боевиков ВСУ.