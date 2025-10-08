Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии предложили Мерцу вступить в ВСУ

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следовало бы лично вступить в ВСУ, если он поддерживает эскалацию конфликта с Россией. С таким предложением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

Мерц должен поехать на фронт, заявила Вайдель.

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следовало бы лично вступить в ВСУ, если он поддерживает эскалацию конфликта с Россией. С таким предложением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Если Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в ВСУ», — заявила Вайдель на встрече с журналистами. Она также сообщила о намерении своей партии активно противодействовать инициативе Мерца по введению добровольной военной службы, чтобы предотвратить вовлечение Германии в украинский конфликт. По данным газеты Bild, фракция ХДС/ХСС уже заблокировала обсуждение соответствующего законопроекта в парламенте, поскольку считает предлагаемые меры недостаточными.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСенатор Пушков: лидеры ЕС прибыли в Киев продолжать проигранную войну.

Как отмечалось в сообщениях, причиной разногласий стало требование ряда политиков от ХДС/ХСС закрепить в реформе возвращение обязательного призыва, в то время как представители СДПГ и министр обороны Борис Писториус настаивают на сохранении добровольного принципа комплектования армии. Ранее правительство ФРГ одобрило законопроект о новой форме добровольной службы, который предусматривает переход к обязательному призыву только в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше