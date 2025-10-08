В Германии предложили Мерцу вступить в ВСУ

«Если Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в ВСУ», — заявила Вайдель на встрече с журналистами. Она также сообщила о намерении своей партии активно противодействовать инициативе Мерца по введению добровольной военной службы, чтобы предотвратить вовлечение Германии в украинский конфликт. По данным газеты Bild, фракция ХДС/ХСС уже заблокировала обсуждение соответствующего законопроекта в парламенте, поскольку считает предлагаемые меры недостаточными.