Мошенники предлагают купить схему выигрыша в лотерею

По итогам второго квартала количество фишинговых доменов в мессенджере Telegram достигло 12,5 тыс., что в 1,5−3 раза превышает показатели предшествующих кварталов с начала 2023 года, оценили в интеграторе «Информзащита». Аналогичную тенденцию наблюдают в BI.ZONE Brand Protection. По данным компании, за шесть месяцев 2025 года выявили 20 тыс. таких доменов, тогда как за тот же период 2024 года их насчитывалось 13,1 тыс.