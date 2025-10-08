Бывшему техдиректору «ТГК № 11» в Омске грозит два года колонии

В Куйбышевском районном суде Омска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего технического директора АО «ТГК № 11». Его обвиняют по части 1 статьи 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями. Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.
По версии следствия, в 2022—2023 годах бывший технический директор АО «ТГК № 11», зная о критическом состоянии котельного оборудования и невозможности завершить ремонт к отопительному сезону, не предпринял мер по привлечению дополнительных подрядчиков — и даже согласовал перенос сроков работ, что стало причиной аварий и многодневного отсутствия тепла в жилых домах и соцучреждениях.
Последствия не заставили себя ждать: в декабре 2023 года на ТЭЦ-5 произошла цепочка отключений теплоисточников, которые оставили без тепла три административных округа Омска. Более двух недель без отопления оставались 11 детских садов, 18 школ были вынуждены приостановить очное обучение, а в квартирах горожан температура упала до 11−18 градусов.
За этот период в надзорные органы поступило свыше 1000 жалоб от возмущенных омичей.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, обвиняемый полностью признал свою вину. В ходе прений государственный обвинитель предложил назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, прокурор просит лишить его на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций.
Следующее заседание назначено на 9 октября 2025 года — на нем выступит сторона защиты.
