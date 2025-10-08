Бывшему техдиректору «ТГК № 11» в Омске грозит два года колонии

Последствия не заставили себя ждать: в декабре 2023 года на ТЭЦ-5 произошла цепочка отключений теплоисточников, которые оставили без тепла три административных округа Омска. Более двух недель без отопления оставались 11 детских садов, 18 школ были вынуждены приостановить очное обучение, а в квартирах горожан температура упала до 11−18 градусов.