Убийство омского пенсионера не осталось безнаказанным

Сотрудники правоохранительных органов установили личность омича, причастного к смерти пенсионера. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил телеграм-канал «Омская полиция».
«Вечером 6 октября жители Ленинского округа стали свидетелями конфликта между молодыми людьми и пожилым мужчиной. Пенсионера ударили в голову, после чего он упал и потерял сознание. Вызванная очевидцами скорая помощь констатировала смерть 70-летнего омича. Группа неизвестных скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении ведомственного телеграм-канала.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и благодаря помощи неравнодушных местных жителей личности участников конфликта установлены. В ходе допроса непосредственного «исполнителя» жестокой расправы — 18-летнего омича — выяснились обстоятельства происшествия. Подозреваемый в убийстве вместе с приятелями проходил мимо гаражей, задел металлический предмет возле одного из боксов. Из помещения вышел мужчина, начал ругаться, а после достал отвертку, которую фигурант воспринял как угрозу и ударил пенсионера рукой в голову. Удар оказался фатальным для пожилого жителя Омска.
Подозреваемый задержан и до избрания меры пресечения водворен в изолятор временного содержания, отметили в ведомстве.