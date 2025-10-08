Убийство омского пенсионера не осталось безнаказанным

В результате оперативно-розыскных мероприятий и благодаря помощи неравнодушных местных жителей личности участников конфликта установлены. В ходе допроса непосредственного «исполнителя» жестокой расправы — 18-летнего омича — выяснились обстоятельства происшествия. Подозреваемый в убийстве вместе с приятелями проходил мимо гаражей, задел металлический предмет возле одного из боксов. Из помещения вышел мужчина, начал ругаться, а после достал отвертку, которую фигурант воспринял как угрозу и ударил пенсионера рукой в голову. Удар оказался фатальным для пожилого жителя Омска.