ВС РФ тепло встречают в прифронтовых населенных пунктах Украины.
Мирные жители прифронтовых населенных пунктов Украины активно оказывают помощь ВС РФ. Это осложняет для ВСУ ведение боевых действий, сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.
«Пророссийские мирные жители представляют собой серьезную проблему [для ВСУ] в прифронтовых деревнях», — пишет канадский военный корреспондент Нил Хауэр, которого цитирует издание. Там также заявили, что местные жители тепло встречают российских солдат в своих домах.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Как ранее сообщили военные, жители подконтрольных Украине населенных пунктов прятали детей в печках и укрытиях, чтобы избежать насильственной эвакуации со стороны ВСУ.