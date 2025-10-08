Бывшего президента и его детей проверяют на участие в коррупционных схемах

В Соединенных Штатах Америки проходят следственные действия в отношении бывшего президента Джо Байдена и ближайших членов его семьи. Об этом в интервью aif.ru рассказала бывшая помощница политика Тара Рид, которая ныне работает корреспондентом RT в России.
По словам Рид, расследуются дела, касающиеся детей Байдена, Джилл и Хантера, связанные с отмыванием денег. Экс-сотрудница утверждает, что политик был вовлечен в коррупционные схемы еще в 1990-е годы и лично наблюдала уровень коррупции вокруг него и в его окружении во время работы в Сенате.
Рид также упомянула роскошное побережное поместье Байдена стоимостью более 10 миллионов долларов, приобретение которого, по ее словам, не могло быть профинансировано на доходы сенатора.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Байден может столкнуться с финансовыми трудностями из-за падения интереса к его лекциям и мемуарам. По мнению Тары Рид, сторонники экс-президента пытаются представить его в роли жертвы.
