Бывшего президента и его детей проверяют на участие в коррупционных схемах

По словам Рид, расследуются дела, касающиеся детей Байдена, Джилл и Хантера, связанные с отмыванием денег. Экс-сотрудница утверждает, что политик был вовлечен в коррупционные схемы еще в 1990-е годы и лично наблюдала уровень коррупции вокруг него и в его окружении во время работы в Сенате.