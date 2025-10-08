На Украине прогремели взрывы в районе аэродрома с F-16

На аэродроме могут храниться ракеты и авиационный керосин (архивное фото).
В Черниговской области Украины произошли взрывы вблизи аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ — Су и F-16. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«21:10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома. После взрывов было замечено больше десятка “скорых”, поехавших в направлении прилета. Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже Ф-16. Аэродром является “аэродромом подскока”», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Как цитирует он местных, на этом аэродроме могут храниться ракеты и емкости с авиационным керосином.
