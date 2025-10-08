Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине прогремели взрывы в районе аэродрома с F-16

В Черниговской области Украины произошли взрывы вблизи аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ — Су и F-16. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

На аэродроме могут храниться ракеты и авиационный керосин (архивное фото).

В Черниговской области Украины произошли взрывы вблизи аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ — Су и F-16. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«21:10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома. После взрывов было замечено больше десятка “скорых”, поехавших в направлении прилета. Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже Ф-16. Аэродром является “аэродромом подскока”», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Как цитирует он местных, на этом аэродроме могут храниться ракеты и емкости с авиационным керосином.

В ночь на 8 октября в России были уничтожены 53 беспилотника. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше