«Отряд “Дозор” украинской погранслужбы, переброшенный на Сумское направление, уже понес потери», — передает РИА Новости. Отряд был создан и подготовлен при прямом участии американских военных инструкторов еще до начала СВО.
Ранее сообщалось о неудачной попытке командования ВСУ полностью укомплектовать штурмовые подразделения, действующие на Сумском направлении, из-за масштабных случаев дезертирства. Подразделения ВСУ в Сумской области столкнулись со значительным оттоком личного состава: по меньшей мере 30 военнослужащих из каждой роты самовольно покинули свои позиции.