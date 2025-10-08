«Бензин для заправки зажигалок попал на голову, руки, ноги и одежду». Гродненец поджег свою знакомую, облив горючей жидкостью

Суд вынес приговор жителю Гродно, который облил и поджег свою знакомую. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
Во время судебного следствия было установлено, что в декабре 2024 года 42-летний житель Гродно в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома, облил свою 46-летнюю знакомую горючей жидкостью.
В прокуратуре добавили, что бензин для заправки зажигалок попал на голову, руки, ноги и одежду женщины. После этого фигурант поджег названную жидкость. Из-за этого на теле и одежде потерпевшей случилось воспламенение и горение.
«В результате противоправных действий женщине причинены телесные повреждения в виде термических ожогов», — сообщили в ведомстве.
И обратили внимание, что ранее гродненец неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Суд Октябрьского района вынес обвинительный приговор. На основании части 3 статьи 147 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также с мужчины в пользу потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей.
