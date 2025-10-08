«Бензин для заправки зажигалок попал на голову, руки, ноги и одежду». Гродненец поджег свою знакомую, облив горючей жидкостью

И обратили внимание, что ранее гродненец неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Суд Октябрьского района вынес обвинительный приговор. На основании части 3 статьи 147 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также с мужчины в пользу потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей.