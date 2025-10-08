Ричмонд
Хакер из Челябинска оформил на россиян более ста кредитов

В Челябинске 20-летнего местного жителя будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские установили, что с декабря 2023-го по март 2024 года молодой человек незаконно добывал информацию о пользователях телефонных номеров, привязанных к онлайн-сервисам. С помощью персональных данных обвиняемый оформлял кредиты на россиян.

«Следователями установлена причастность челябинца к 103 эпизодам противоправной деятельности. Всего злоумышленник оформил микрозаймов и кредитов на общую сумму более 600 тыс. рублей», — рассказали в МВД.

Суммы кредитов варьировались от 5 тыс. до 150 тыс. рублей. Потерпевшими признали 37 жителей различных регионов страны, включая Челябинскую область, а также девять кредитных и микрофинансовых организаций. Уголовное дело направили в Калининский районный суд.