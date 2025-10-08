Сибирячку заманили на работу в Таиланд и удерживали в Мьянме

Жительницу Забайкалья освободили из-под незаконного удержания в Мьянме, куда она попала, откликнувшись на заманчивое предложение о работе в Таиланде. Как сообщает посольство России в Королевстве Таиланд, преступная группировка заманивала иностранцев под предлогом трудоустройства, проводя с ними «онлайн-собеседования».
После приезда в Бангкок девушку нелегально переправили через границу и насильно заставили работать в нелегальном колл-центре. Ее освобождение стало возможным благодаря совместной операции правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
— 7 октября при активном содействии правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы нами была вызволена гражданка России, которая нелегально удерживалась на территории Мьянмы, — сообщили в посольстве. — 8 октября мы, сотрудники посольства России в Таиланде, отвезем ее в аэропорт Бангкока, откуда она беспрепятственно вылетит в Иркутск.
А пока девушка находится в миграционном центре города Мьявади. СК Забайкалья проводит проверку по статье о похищении человека.
