Сибирячку заманили на работу в Таиланд и удерживали в Мьянме

— 7 октября при активном содействии правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы нами была вызволена гражданка России, которая нелегально удерживалась на территории Мьянмы, — сообщили в посольстве. — 8 октября мы, сотрудники посольства России в Таиланде, отвезем ее в аэропорт Бангкока, откуда она беспрепятственно вылетит в Иркутск.