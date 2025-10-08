Johnson & Johnson выплатит около миллиарда долларов из-за смерти пенсионерки

Представители Johnson & Johnson продолжают отрицать наличие асбеста в составе детской присыпки J&J, однако корпорация уже прекратила продажу данного товара на основе талька, что косвенно указывает на признание проблемы. Дело Мэй Мур не является единичным: против Johnson & Johnson подано более 38 тысяч исков. Компания трижды пыталась объявить себя банкротом, чтобы избежать выплат по компенсациям, но суд отклонил эти попытки, постановив, что J&J не может использовать систему банкротства для ухода от ответственности.