Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роструд заинтересовался смертью известного шеф-повара в Нижнем Новгороде

Госинспекция труда в Нижегородской области начала проверку из-за смерти одного из лучших шеф-поваров России Олега Колисниченко.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, у бренд-шефа нескольких нижегородских ресторанов случился инсульт прямо на работе. Скорая доставила его в больницу. Врачи провели диагностику и нашли тромб в сонной артерии пациента. Мужчине сделали несколько операций, но спасти его не удалось. Спустя четыре дня после госпитализации он скончался.

В пресс-службе Гострудинспекции подчеркнули, что по Трудовому кодексу РФ работодатель обязан сообщить о несчастном случае с трагическим исходом в течение суток. Однако о произошедшем сотрудники надзорного ведомства узнали лишь из СМИ.

«Устанавливаем подробности несчастного случая со смертью шеф-повара ресторана Pinci в Нижнем Новгороде», — сказали в инспекции.