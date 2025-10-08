Роструд заинтересовался смертью известного шеф-повара в Нижнем Новгороде

Напомним, у бренд-шефа нескольких нижегородских ресторанов случился инсульт прямо на работе. Скорая доставила его в больницу. Врачи провели диагностику и нашли тромб в сонной артерии пациента. Мужчине сделали несколько операций, но спасти его не удалось. Спустя четыре дня после госпитализации он скончался.