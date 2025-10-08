Бывшего топ-менеджера ТГК-11 в Омске могут отправить в колонию

Прокуратура Омска предложила суду назначить бывшему техническому директору АО «ТГК-11» два года лишения свободы. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено после проверки прокуроров.
Подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель потребовал отправить его в колонию общего режима и запретить на два года занимать руководящие посты.
Свою позицию защита озвучит на следующем заседании, которое намечено на 9 октября. Суд выслушает все стороны прежде, чем вынести окончательный приговор.