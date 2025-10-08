Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области потушили пять пожаров

В Ростовской области за сутки потушили три техногенных пожара.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 7 октября пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области потушили пять пожаров — три техногенных и два возгорания сухой растительности.

— В тушении были задействованы 68 специалистов и 17 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

По данным регионального управления МЧС, местами в центральных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в северо-восточных районах — высокая (4 класс).

Напомним, что 6 октября пожарные и спасатели региона ликвидировали 11 возгораний, среди которых было восемь техногенных и три природных. В ходе операций удалось спасти человека.