Возникший после уничтожения дрона пожар в Ростовской области потушили

На территории предприятия в Сальском районе Ростовской области произошел пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено, никто не пострадал. Об этом в среду, 8 октября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Каменском и Сальском районе. На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, — говорится в публикации.
Всего за минувшую ночь над различными регионами страны было сбито 53 украинских беспилотника.
Позапрошлой ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 184 украинских беспилотника над территориями разных регионов страны.