Возникший после уничтожения дрона пожар в Ростовской области потушили

На территории предприятия в Сальском районе Ростовской области произошел пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено, никто не пострадал. Об этом в среду, 8 октября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.