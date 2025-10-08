Ричмонд
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали более чем на 12 часов

Транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг.

Источник: Freepik

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью задерживается более чем на 12 часов. Пассажиры размещаются в гостинице, организуется обеспечение питанием, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержан рейс ZF-1041 в Анталью. Время вылета по расписанию — 03 часа 35 минут (01:35 мск) 08.10.2025. Планируемое время вылета — 16 часов 00 минут (14:00 мск) 08.10.2025», — говорится в сообщении.

Пассажиры размещаются в гостинице, организуется обеспечение питанием. Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. Кроме того, Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.