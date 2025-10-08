Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали более чем на 12 часов

Пассажиры размещаются в гостинице, организуется обеспечение питанием. Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. Кроме того, Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.