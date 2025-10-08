Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир авто погиб из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося под Калинковичами

Под Калинковичами лось внезапно выбежал на дорогу перед машиной — один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

Пассажир авто погиб из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося под Калинковичами. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Согласно информации, во вторник, 7 октября, около 19.30 в Калинковичском районе 28-летний водитель, находившийся за рулем Hyundai, ехал по автодороге Р-131 «Калинковичи — Мозырь». Со стороны Мозыря в направлении Калинковичей он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу перед авто.

В ведомстве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний пассажир автомобиля, водитель с травмами был доставлен в больницу.

Тем временем школы получают поддельные письма от имени Минобразования о фильме «Классная».

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в день Сергия Радонежского 8 октября.

Кроме того, новый телеканал появился в Беларуси.