Пассажир авто погиб из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося под Калинковичами

Согласно информации, во вторник, 7 октября, около 19.30 в Калинковичском районе 28-летний водитель, находившийся за рулем Hyundai, ехал по автодороге Р-131 «Калинковичи — Мозырь». Со стороны Мозыря в направлении Калинковичей он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу перед авто.