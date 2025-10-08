Пассажир авто погиб из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося под Калинковичами. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Согласно информации, во вторник, 7 октября, около 19.30 в Калинковичском районе 28-летний водитель, находившийся за рулем Hyundai, ехал по автодороге Р-131 «Калинковичи — Мозырь». Со стороны Мозыря в направлении Калинковичей он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу перед авто.
В ведомстве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний пассажир автомобиля, водитель с травмами был доставлен в больницу.
