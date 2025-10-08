Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку после похищения жительницы Забайкалья в Мьянме

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о ходе проверки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После истории с освобождением жительницы Забайкалья, которую заманили на работу в Таиланд и незаконно удерживали в Мьянме, Следственный комитет начал собственную проверку. Как ранее сообщала КП-Иркутск, девушка откликнулась на предложение о трудоустройстве, прошла онлайн-собеседование, но после приезда в Бангкок была нелегально переправлена через границу и принуждалась к работе в нелегальном колл-центре.

— Сейчас проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ — похищение человека, — прокомментировали в СУ СКР Забайкалья.

Девушка уже освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В это время глава СУ СКР Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах этого дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фельдшер реанимировала месячного ребенка с остановкой дыхания в Бурятии.