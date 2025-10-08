СК начал проверку после похищения жительницы Забайкалья в Мьянме

После истории с освобождением жительницы Забайкалья, которую заманили на работу в Таиланд и незаконно удерживали в Мьянме, Следственный комитет начал собственную проверку. Как ранее сообщала КП-Иркутск, девушка откликнулась на предложение о трудоустройстве, прошла онлайн-собеседование, но после приезда в Бангкок была нелегально переправлена через границу и принуждалась к работе в нелегальном колл-центре.