СК начал проверку после похищения жительницы Забайкалья в Мьянме

После истории с освобождением жительницы Забайкалья, которую заманили на работу в Таиланд и незаконно удерживали в Мьянме, Следственный комитет начал собственную проверку. Как ранее сообщала КП-Иркутск, девушка откликнулась на предложение о трудоустройстве, прошла онлайн-собеседование, но после приезда в Бангкок была нелегально переправлена через границу и принуждалась к работе в нелегальном колл-центре.
— Сейчас проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ — похищение человека, — прокомментировали в СУ СКР Забайкалья.
Девушка уже освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В это время глава СУ СКР Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах этого дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что фельдшер реанимировала месячного ребенка с остановкой дыхания в Бурятии.