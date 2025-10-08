В Челябинске экс-главу МУП «ПОВВ» обвиняют в хищении средств

Обвинение во взятке предъявили в этом году и и.о. ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгению Черепову. Как считает следствие, в 2023—2024 годах, Черепов, когда занимал должность руководителя кафедры физического воспитания и здоровья ЮУрГУ, получил от студента 20 тысяч рублей и договорился о передаче 200 тысяч рублей от ещё одного студента за прохождение промежуточной аттестации. Интересно, что Черепов стал далеко не первым руководителем этого вуза, который стал фигурантом уголовного дела. Ранее за взятки были задержаны несколько прежних ректоров.