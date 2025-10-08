В Челябинске экс-главу МУП «ПОВВ» обвиняют в хищении средств

В Челябинской области разразился скандал, связанный с хищениями бюджетных средств в сфере ЖКХ.
Учитывая, что коммунальные платежи для многих — одна из основных трат в семейном бюджете, реакция общественности на громкие дела всегда довольно болезненная.
От Челябинска до Краснодара
Главным фигурантом нового дела стал бывший руководитель МУП «ПОВВ» Александр Шишков.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из Омска и Волгограда провели совместную операцию — в Челябинске, Омске и Череповце. Итогом стало задержание представителей челябинского предприятия и директора ООО «Проекты и решения» из Краснодарского края.
Александра Шишкова арестовали на два месяца, в отношении остальных фигурантов из Миасса, Златоуста и Краснодарского края решается вопрос об избрании меры пресечения. Если их вину докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.
В сфере ЖКХ это далеко не первое скандальное дело за последнее время. К примеру, недавно в СУ СК РФ по Челябинской области подтвердили, что возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Аргаяшского муниципального района. Чиновников обвиняют в неисполнении обязательств по ремонту коммунальной инфраструктуры в посёлке Увильды.
По версии следствия, в 2023 году администрация заключила с МУП «ВКХ» соглашения на ремонт тепловых сетей и систем водоснабжения на общую сумму более 49 млн рублей. Однако из-за отсутствия должного контроля и финансирования со стороны районных властей работы так и не были начаты или выполнены лишь частично. В частности, не произведён капитальный ремонт теплотрассы протяжённостью 2,7 километра.
Кроме того, не была взыскана задолженность теплоснабжающих организаций перед поставщиками ресурсов на сумму свыше 35 млн рублей. Эти действия создали угрозу срыва теплоснабжения и горячего водоснабжения посёлка Увильды в отопительный сезон.
Ещё ранее объектом расследований стал областной оператор капитального ремонта. В марте был задержан генеральный директор компании Виктор Тихоненко. Его подозревают в махинации со средствами фонда.
Приговор после приговора
Впрочем, скандалы происходят не только в коммунальной отрасли. Летом этого года к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 2,4 миллиона рублей приговорили бывшего главу Ашинского района Виктора Чистякова.
Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере. Дело это относительно давнее. Было установлено, что в 2018 году Виктор Чистяков, ещё будучи заместителем главы района, получил 800 тысяч рублей от заместителя директора фирмы, которая занималась строительством очистных сооружений в Кропачёво.
Интересно, что в сентябре 2024 года бывшего главу оправдали после первого приговора, но затем последовало повторное рассмотрение дела и очередной приговор.
Обвинение во взятке предъявили в этом году и и.о. ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгению Черепову. Как считает следствие, в 2023—2024 годах, Черепов, когда занимал должность руководителя кафедры физического воспитания и здоровья ЮУрГУ, получил от студента 20 тысяч рублей и договорился о передаче 200 тысяч рублей от ещё одного студента за прохождение промежуточной аттестации. Интересно, что Черепов стал далеко не первым руководителем этого вуза, который стал фигурантом уголовного дела. Ранее за взятки были задержаны несколько прежних ректоров.