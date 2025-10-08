Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП со «скорой» в Уфе.

Один из пострадавших в аварии на улице Маршала Жукова с участием «скорой» находится в больнице № 21 Уфы. Это пациент, которого везли медики. Его состояние сейчас врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. Остальных четверых пострадавших также осмотрели специалисты, они получают лечение амбулаторно.