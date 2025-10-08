Сотрудники ФСБ проводят обыски у заместителя начальника ГАИ Челябинска

По данным следствия, с января 2020 года по 24 мая 2024-го Гайде «из корыстной и иной личной заинтересованности, явно выходя за пределы своих полномочий, давал незаконные указания подчиненным о непривлечении к административной ответственности руководства коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории города».