Сотрудники ФСБ проводят обыски у заместителя начальника ГАИ Челябинска

Сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета проводят обыски у заместителя начальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Спецмероприятия связаны с делом бывшего руководителя ГАИ Александра Гайде и бизнесмена, соучредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна.
«Подтверждаем проведение мероприятий. Обыски проходят дома и в рабочем кабинете», — коротко прокомментировала официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.
Предварительно известно, что Жиляева подозревают в получении взятки от Варданяна в виде асфальтовой смеси. За это полицейский освобождал транспорт коммерческой организации от административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, помогал ускорить процедуру согласования проектной документации на установку дорожных знаков после ремонтов и многое другое.
Олег Жиляев несколько месяцев был исполняющим обязанности начальника городской Госавтоинспекции. На прошлой неделе на эту должность назначили Евгения Резаева.
По данным следствия, с января 2020 года по 24 мая 2024-го Гайде «из корыстной и иной личной заинтересованности, явно выходя за пределы своих полномочий, давал незаконные указания подчиненным о непривлечении к административной ответственности руководства коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории города».
Кроме того, получил через посредника, а также лично от руководителя коммерческой организации две взятки в особо крупном размере. Так, он стал обладателем автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry. Кроме того, бизнесмен предоставлял госавтоинспектору строительные материалы и бытовую технику.
Гайде обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, два эпизода), Варданян — частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).