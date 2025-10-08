Пожар произошел в Ростовской области после уничтожения дрона

В Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло возгорание травы на площади 100 квадратных метров. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Глава региона написал в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку. Беспилотники перехватили в Каменском и Сальском районах области.
Уточняется, что возгорание произошло на территории одного из предприятий. Пожар был оперативно ликвидирован. Слюсарь добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Прежде российские средства противовоздушной обороны уничтожили 416 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщал KP.RU, ПВО также сбили три управляемые авиационные бомбы и 16 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.