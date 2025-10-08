Не самая плохая ситуация. Опытный выживальщик оценил шансы Усольцевых

Вторую неделю в Красноярском крае продолжаются поиски супругов Усольцевых, ушедших в небольшой поход еще 28 сентября вместе с пятилетней дочерью. Более трех сотен поисковиков прочесали свыше 30 кв. км местности, но никаких следов так и не обнаружено. Основатель школы «Разведотряд», инструктор по выживанию в лесу Георгий Федоров оценил шансы Усольцевых продержаться в дикой местности и дал советы по выживанию.
Исходные данные.
На сегодняшний день известно, что супруги Усольцевы собрались в поход на скалу Буратинкино в Партизанском районе 28 сентября в 12 часов, а уже через три часа зарядил сильный ливень. Видевшие Усольцевых очевидцы рассказали, что семья была одета легко, в светлую одежду, но были с рюкзаками. Когда вскрыли машину, оставленную на окраине поселка Кутурчин, внутри нашли упаковку спичек, где не хватало одного коробка. Волонтеры предположили, что 61-летний Сергей Усольцев взял спички с собой. Он, кстати, несмотря на возраст, пребывает в хорошей спортивной форме, регулярно ходит в походы, в том числе и с супругой Ириной. За пару недель до своего исчезновения они посещали Манскую петлю.
«В этом отношении я оптимист: хоть уже наступили холода, но это не самая плохая ситуация. Усугубляет ее наличие пятилетнего ребенка — на фоне психологических реакций и конфликтов ситуация может сильно ухудшиться. Если человек подготовлен, у него есть огонь и вода, то продержаться две недели он может. Да, не очень комфортно. Без воды человек может выжить три дня, без еды — три недели, но если он не сможет согреться и найти укрытие, то и несколько часов в дикой местности могут стать фатальными», — рассказывает Георгий Федоров.
Минимальный набор выжившего.
Известно, что вылазка на Кутурчинское белогорье стала для Усольцевых небольшим спонтанным приключением. Они должны были уже уехать с базы отдыха, но решили прогуляться до скалы. Путь до вершины для взрослого человека займет 3,5 часа, но нужно учесть, что с супругами была маленький ребенок. В первые три дня очевидцы заметили дым от костра в окрестностях скалы, а волонтеры нашли следы кострища, однако больше подобных следов найти не удавалось.
Георгий Федоров рекомендует даже в однодневный поход готовиться основательно. И использовать правило двух — все важные предметы и снаряжение должны дублироваться. У каждого человека в походе должны быть дублирующие предметы.
В любом походе, даже на знакомую местность вроде Столбов, можно заблудиться, а значит, необходимо иметь полностью заряженный телефон с повербанком и проводом. Если вы рискуете оказаться в местности, где нет сигнала сотовой связи, из телефона можно вытащить сим-карту и набрать номер 112. По словам Федорова, такой способ всегда срабатывает для вызова специальных служб.
Одежда должна быть многослойной и яркой. Самый минимум: термобелье, над ним утепляющий слой и верхняя одежда — такой вариант приемлем, если мы не планируем оставаться в лесу с ночевкой. На пересеченной местности нужно иметь обувь с высокой подошвой и высокой голенью.
Средства оказания первой помощи: эластичные бинты (если подвернется нога), обычный стерильный бинт, шины, если «посчастливится» сломать кость.
Перекусы, содержащие быстрые углеводы — шоколад и арахис. Это может помочь на спуске, когда силы на возвращение иссякают, перекус может добавить взрывной энергии.
Набор для выживания: компас, источники огня (желательно зажигалки или огниво, так как спички могут отсыреть), нож, свисток.
Техника выживания, если потерялся.
Есть всего две тактики выживания — активное и автономное. Первое применимо, если турист не сообщил о своем походе родным или в специальные службы. Это значит, что помощь в ближайшие три дня ждать не приходится, поэтому нужно опираться исключительно на собственные силы. В таком сценарии самое важное умение — ориентация на местности. Нужно найти линейный ориентир — ЛЭП или речку, вдоль которых потерявшийся турист и должен идти (в случае реки идти нужно вниз по течению). Нужно искать мусор — это верный признак того, что люди находятся недалеко.
Другая тактика — автономное выживание — ей стоит придерживаться, если один из участников похода получил травму и не может двигаться самостоятельно. Эту тактику применяем, когда кто-то из близких в курсе нашего примерного местоположения. В таком сценарии нужно соорудить временное укрытие: важно максимально высоко поднять себя над землей, чтобы исключить риск замерзнуть. «Подушка» из, например, еловых веток в этом вопросе куда предпочтительней импровизированной крыши. Важно разжечь костер, и чем больше он будет, тем больше шансов выжить.
«Был случай, когда заблудившиеся туристы сожгли очень большую территорию в заповеднике. Благодаря этому их нашли, но потом жестко оштрафовали, но они остались живы», — рассказал инструктор.
Любую собранную в природе воду важно прокипятить, в нее можно добавить собранные травы для вкуса и витаминов, но от грибного супа лучше воздержаться.
«Ягодами и грибами можно питаться, если в них разбираешься. Большинство людей пихает в себя все, что ни попадя, из-за этого еще больше обезвоживаются — из-за диареи, рвоты. Это очень плохая история», — комментирует Георгий Федоров.
Также в зоне поисков семьи Усольцевых видели медведей и стаю волков. Сейчас косолапые хищники готовятся к спячке и в нынешний период мясом не питаются, кроме того, медведи не нападают на группы людей. Важно помнить, что дикие звери стараются по возможности избегать человека, поэтому, находясь в лесу, нужно максимально обозначить себя — громкими звуками и запахом костра.
«Самый частый вопрос и самый сложный. У животных своя психология и свое настроение, при этом непонятно, как до этого повел себя человек. Если животное решило тебя уничтожить — оно это сделает. Если хищник держится нейтрально, то нужно показать свою доминацию по всем органам чувств: выглядеть больше, звучать громче, пахнуть опасностью, например, костром. Костер — это главный помощник в выживании. Чем он больше, тем меньше вероятность, что дикое животное подойдет к лагерю», — рассказал Федоров.
По словам инструктора, именно наличие тепла является ключом в выживании. В случае отсутствия огня, можно согреваться эндогенным способом — обняться и греться друг об друга, — но это сможет помочь только в первую ночь. Без разведенного костра лучше бороться со сном — велик шанс замерзнуть насмерть. Если вы не успели выбраться из леса до наступления сумерек, нужно подготовиться к ночевке и соорудить укрытие.