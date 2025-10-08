Не самая плохая ситуация. Опытный выживальщик оценил шансы Усольцевых

«В этом отношении я оптимист: хоть уже наступили холода, но это не самая плохая ситуация. Усугубляет ее наличие пятилетнего ребенка — на фоне психологических реакций и конфликтов ситуация может сильно ухудшиться. Если человек подготовлен, у него есть огонь и вода, то продержаться две недели он может. Да, не очень комфортно. Без воды человек может выжить три дня, без еды — три недели, но если он не сможет согреться и найти укрытие, то и несколько часов в дикой местности могут стать фатальными», — рассказывает Георгий Федоров.