8 лет колонии строгого режима: во Владивостоке суд осудил убийцу брата

Приговором Первомайского районного суда Владивостока мужчина осуждён к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть брата (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Как сообщает Telegram-канал надзорного ведомства, в декабре 2023 года в квартире на улице Нестерова братья собрались для распития спиртного. Во время застолья старший родственник несколько раз ударил младшего, от полученных травм тот скончался через два дня.
После первичного осмотра тела погибшего полицейские отказались возбуждать уголовное дело, приняв смерть за следствие болезни и услышав от родственника, что его брат страдал хроническим недугом.
Однако в ходе проверки, проведённой прокуратурой Приморского края, было установлено наличие явных признаков насильственной смерти. Прокурор отменил незаконный отказ полиции и направил материалы в следственные органы, где дело квалифицировали по статье 105 УК РФ («убийство»).
В июле 2025 года подозреваемый был задержан и взят под стражу на 1 месяц 17 дней, следствие продолжилось и, наконец, завершилось судом. Но халатные действия полицейских, не возбудивших дело, ещё расследуются.
Приговор суда ещё не вступил в законную силу, осуждённый имеет право на обжалование.