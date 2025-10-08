Ричмонд
Житель Челябинска поджег жену во время семейных разборок

Житель Челябинска поджег жену во время семейных разборок.

Пьяный челябинец облил супругу ацетоном и поджег ее одежду, передает 1obl.ru со ссылкой на местный районный суд. Инцидент произошел в ночь на 1 января 2024 года, когда семейная пара поссорилась.

Известно, что женщину доставили в больницу с ожогами головы, шеи, туловища, рук и ног — общая площадь поражения тела составила 36%. По данным издания, 43-летний обвиняемый пытался оспорить свою вину в суде. Со слов жителя, он не хотел навредить потерпевшей, огонь вспыхнул случайно, когда мужчина плеснул жидкость и чиркнул зажигалкой.

Подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Правосудие смягчило вердикт с учетом содержания у жителя малолетнего ребенка на иждивении и попыток помочь жене, а также позиции самой жертвы, которая не настаивала на строгом наказании. При этом отягчающим обстоятельством стало нетрезвое состояние горе-поджигателя.