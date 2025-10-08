Житель Челябинска поджег жену во время семейных разборок.

Подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Правосудие смягчило вердикт с учетом содержания у жителя малолетнего ребенка на иждивении и попыток помочь жене, а также позиции самой жертвы, которая не настаивала на строгом наказании. При этом отягчающим обстоятельством стало нетрезвое состояние горе-поджигателя.