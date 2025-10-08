Мать двоих детей умерла после ошибки врачей на Урале — с больницы взыскали 5 млн

Прокуратура выявила нарушения в оформлении медицинской документации и несоблюдении стандартов оказания помощи. Юрист семьи подчеркнула, что компенсация хоть и поможет, но не вернёт родного человека. Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается, а родственники надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.