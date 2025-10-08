США ввели санкции против «дочки» «Газпром нефти»

США требуют полного вывода российского капитала из NIS. В связи с обострением ситуации вокруг отсрочки американских санкций, активизировались слухи о возможном появлении у NIS новых акционеров. В частности, власти Хорватии заявили, что ожидают изменения структуры собственности компании для продолжения транспортировки нефти в Сербию. В настоящее время основными совладельцами NIS являются «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Еще 11,3% акций NIS принадлежат АО «Интэлидженс», находящемуся под управлением ООО «Газпром капитал».