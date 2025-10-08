США ввели санкции против «дочки» «Газпром нефти»

США ввели санкции против сербской NIS.
Введенные Соединенными Штатами Америки санкции против сербской энергетической компании NIS, входящей в структуру «Газпром нефти» вступили в силу в среду, 8 октября, после нескольких переносов даты их применения. Об этом сообщили журналисты.
«Санкции США против сербской энергокомпании NIS, которая входит в “Газпром нефть”, вступают в силу», — пишет «Интерфакс». Как ранее сообщал президент Сербии Александр Вучич, власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать «больше нечего».
Причиной введения санкций стала принадлежность NIS к российской «Газпром нефти», что привело к включению сербской компании в американский SDN List в начале 2025 года. Европейский союз может поддержать меры против NIS, что создаст серьезные проблемы для энергетической безопасности Сербии, поскольку поставки нефти из Хорватии по трубопроводу JANAF могут быть прекращены.
Ранее США несколько раз откладывали вступление в силу санкций против NIS. Последний перенос был в конце сентября.
США требуют полного вывода российского капитала из NIS. В связи с обострением ситуации вокруг отсрочки американских санкций, активизировались слухи о возможном появлении у NIS новых акционеров. В частности, власти Хорватии заявили, что ожидают изменения структуры собственности компании для продолжения транспортировки нефти в Сербию. В настоящее время основными совладельцами NIS являются «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Еще 11,3% акций NIS принадлежат АО «Интэлидженс», находящемуся под управлением ООО «Газпром капитал».
NIS является единственной компанией в Сербии, занимающейся разведкой и добычей углеводородов, и владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом в Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов страны, а ее сеть АЗС охватывает более 400 станций в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.