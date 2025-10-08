Экс-замглавы Советского района Уфы обвиняется в превышении полномочий

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, чиновник потребовал от некоей фирмы приобрести и высадить деревья и кустарники в саду имени Кирова (на пересечении улиц Бабушкина и Большой Гражданской) без муниципального контракта. При этом оплатить работы господин Китапов обещал позднее.