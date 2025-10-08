Год назад в Италии пропала гражданка Молдовы: Женщина собиралась вернуться домой и исчезла — семьа просит помощи в поисках

По ее словам, Светлана приехала в Италию зимой 2006 года — сначала она жила там нелегально, затем получила вид на жительство. После нескольких потерь работы около десяти лет назад она не смогла позволить себе аренду жилья и построила хижину вместе с мужчиной по имени Флорин, с которым состояла в отношениях.