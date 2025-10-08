Год назад в Италии пропала гражданка Молдовы: Женщина собиралась вернуться домой и исчезла — семьа просит помощи в поисках

Гражданку Молдовы, пропавшую в Италии год назад, тщетно пытаются найти дети.
59-летняя Светлана Моисей, известная также как «Лучия» или «Луминица», исчезла в июле 2024 года в Риме, где жила в хижине, построенной недалеко от улицы Гастоне Масперо.
«У нас нет от неё никаких новостей. Мы заявили о её пропаже, обращались в полицию, посольство, центры по борьбе с насилием, но, похоже, никто ничего не знает. Мы просто просим узнать правду», — сообщила дочь женщины, Ольга.
По ее словам, Светлана приехала в Италию зимой 2006 года — сначала она жила там нелегально, затем получила вид на жительство. После нескольких потерь работы около десяти лет назад она не смогла позволить себе аренду жилья и построила хижину вместе с мужчиной по имени Флорин, с которым состояла в отношениях.
Дочь пояснила, что он употреблял наркотики и зарабатывал на жизнь грабежами.
«В какой-то момент он начал её бить. Он даже пытался её поджечь, и поэтому моя мать обратилась в полицию, которая его арестовала», — поделилась она.
После ареста сомнительного спутника жизни Светлана начала жить с неким Василе. Детям женщины он обещал, что позаботится о ней и защитит, но после выхода Флорина из тюрьмы у мужчин возник конфликт и жесткая драка.
В мае 2024 года ситуация серьёзно обострилась — Ольга рассказала, что Василе избил её настолько сильно, что она не могла даже открыть глаза и сесть. Сосед вызвал полицию, и агрессора арестовали.
Светлана собиралась вернуться домой, собирала вещи, а дети планировали купить ей билет на август.
7 июля 2024 года они последний раз общались по телефону; затем она перестала отвечать и больше не появлялась в сети. 14 июля 2024 года женщина позвонила брату Ольги, но он не смог ответить, когда он перезвонил, Светлана не ответила.
Дочь просит общественность помочь в поисках Светланы.
Приметы:
Рост — около 160 см, светлая кожа, крашеные светлые волосы и карие глаза. У неё есть татуировка слова «Florin» в сердце и большой шрам от ожога на руке. Когда она нервничает, заикается.
«Мы опасаемся, что с ней что-то случилось. Поэтому просим всех, у кого есть информация, позвонить по номеру 112 или её сестре по телефону +39 324 847 4053», — призвала Ольга.