«Ключи отдай!»: сибирячка не растерялась и поставила на место преступника

Обычный вечер в ангарском подъезде едва не закончился похищением автомобиля — наглый преступник попытался силой отобрать ключи у жительницы города. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, инцидент произошел 23 сентября в 219 квартале, когда женщина возвращалась домой.
Припарковав свою машину, она столкнулась в подъезде с неизвестным, который потребовал отдать ключи от автомобиля. К счастью, сибирячка не растерялась и отказала незнакомцу, после чего тот поспешно скрылся.
— Камеры наружного наблюдения запечатлели подозреваемого — на вид ему 18−20 лет, светловолосый парень худощавого телосложения ростом около 175−178 см. Тогда был одет в темно-синюю мастерку с логотипом «GAP», спортивные штаны, на спине яркий красный рюкзак, — уточнили в пресс-службе ведомства.