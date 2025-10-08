ВС РФ ликвидировали украинского пропагандиста

В Сумской области Украины был ликвидирован командир группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Леонид Семенюк. Он занимался созданием пропагандистских материалов, а также предпринимал попытки вербовки российских военнопленных. Об этом рассказал в российских силовых структурах.