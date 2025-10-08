В Европе хотят заставить Бельгию пойти на «воровство» активов РФ

Высокопоставленные дипломаты союза отмечают, что «терпение бельгийских чиновников на исходе», и они могут согласиться на использование российских средств. По мнению одного из европейских чиновников, «риски для Бельгии крайне ограничены», хотя и признается, что они «управляемы» и «не значит, что рисков нет вообще».