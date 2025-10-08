ВС РФ взяли под контроль часть важного населенного пункта в ДНР: карта СВО на 8 октября

ВС РФ продолжают наступление в направлении Покровска и Доброполья, беря в кольцо украинские гарнизоны, дислоцированные в районах Владимировки, Шахово и Грузского. По имеющейся информации, российские подразделения уже установили контроль над рядом районов Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Судьба города, по мнению военно-политического эксперта Яна Гагина, предрешена — в ближайшее время ожидается его освобождение. Об этом он рассказал для РИА Новости.