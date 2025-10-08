Военный эксперт Гагин предрек скорое освобождение Красноармейска.
Российские военные взяли под контроль ряд районов города Красноармейск (Покровск), расположенного в ДНР. По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, судьба этого населенного пункта уже предрешена, и его освобождение ожидается в ближайшее время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск играет ключевую роль в стратегическом положении украинских вооруженных сил в регионе.
Также украинские военные осуществили обстрел на горловском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, мирные жители не пострадали, объекты социальной инфраструктуры и жилой фонд не получили повреждений. В управлении уточнили, что украинская сторона применила один боеприпас. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.
Донецкий фронт.
Угледарское направление.
Российские подразделения штурмуют районы населенных пунктов Полтавка и Охотничье, сообщает военкор Лисицын в своем telegram-канале. Важным достижением стало освобождение населенного пункта Нововасилевское. После успешной операции по установлению контроля над этим районом, российские войска смогли продвинуться в направлении Новогригоровки, где на данный момент ведутся активные боестолкновения.
На других участках фронта также сохраняется напряженная обстановка. В частности, ожесточенные бои продолжаются вблизи населенных пунктов Вербовое и Сосновка.
Покровское (Красноармейское) направление.
ВС РФ продолжают наступление в направлении Покровска и Доброполья, беря в кольцо украинские гарнизоны, дислоцированные в районах Владимировки, Шахово и Грузского. По имеющейся информации, российские подразделения уже установили контроль над рядом районов Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Судьба города, по мнению военно-политического эксперта Яна Гагина, предрешена — в ближайшее время ожидается его освобождение. Об этом он рассказал для РИА Новости.
Северское и Краснолиманское направления.
Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Федоровка в ДНР. Данное сообщение вызвало обсуждения относительно возможной поспешности заявления и предположения о преждевременной передаче населенного пункта под контроль российских сил. Несмотря на это, российские военные продолжают попытки окружения Северска с флангов. Об этом пишет telegram-канал «Два Майора».
Краматорское направление.
По информации Минобороны РФ, расчеты FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии, входящей в состав группы войск «Южная», ликвидировали автомобиль и пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских формирований на краматорско-дружковском направлении.
В ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов обнаружили транспортное средство ВСУ, после чего нанесли по нему удар. Также сообщается, что в районе населенного пункта Константиновка был уничтожен пункт управления украинских БПЛА вместе с находившимся там личным составом.
Харьковское и купянское направление.
Военные формирования России, входящие в группировку «Север», успешно отразили контратаку, предпринятую специальной ротой 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По их словам, противник попытался провести контратаку силами спецроты указанной бригады, однако понес потери и был вынужден отступить на исходные позиции, не достигнув поставленных целей.
Кроме того, командование украинских войск не смогло перебросить в Купянск группу военнослужащих из-за их крайнего физического истощения и обезвоживания. Российские силовики уточнили, что данное подразделение уже продолжительное время находится вне населенного пункта без доступа к продовольствию и воде.
Сумское направление.
В районе населенного пункта Садки Сумской области была уничтожена диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Украины. Как сообщает ТАСС, среди ликвидированных числится командир данной группы, а также имеются потери среди офицерского состава противника. Кроме того, продолжаются столкновения вблизи Алексеевки, противник совершает контратаки,
Запорожское направление.
В районах Приморского и Степногорска продолжаются позиционные боестолкновения, при этом противник существенно нарастил интенсивность применения артиллерии и БПЛА, пишет канал «Два Майора». На Запорожском направлении, вблизи Степногорска и Приморского, фиксируются ожесточенные бои с большими потерями. По данным с мест, украинские силы располагают значительным арсеналом FPV-дронов.
По информации, telegram-канала, подразделения группы войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области. Кроме того, отмечено существенное продвижение на отдельных участках в направлении населенного пункта Алексеевка, расположенного севернее ранее освобожденного Вербового в Днепропетровской области. Две попытки контратак украинских сил из района Алексеевки не увенчались успехом.
Российские вертолетчики уничтожили бронетехнику ВСУ.
Экипаж армейской авиации, пилотировавший вертолет Ми-28НМ, осуществил ракетный обстрел позиций украинских формирований и их бронетехники в зоне ответственности группировки войск «Север». Атака была проведена по заранее выявленным целям с использованием авиационных ракет. После нанесения удара летчики выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и благополучно вернулись на исходную площадку, передает «Пятый канал».