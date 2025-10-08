Ричмонд
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест

Источник: УФСБ России по Челябинской области

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате, отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости информированный источник.

«В отношении Нечаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказал собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке — заместителю гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной — суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций — ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.

О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.

По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.

По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.

Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан».

По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее — начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения «Челябинскавтодор».

В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).