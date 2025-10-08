Ричмонд
В Челябинской области из-за технической неисправности перевернулся кормовоз

В Челябинской области из-за технической неисправности перевернулся кормовоз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе поселка Солодянка в Агаповском районе.

«На 15-м километре дороги между поселками Буранный и Балканы кормовоз МAN, принадлежащий ООО МПК “Ситно”», съехал с проезжей части и опрокинулся на бок. Несмотря на сильные механические повреждения кабины, 41-летний водитель не пострадал и выбрался самостоятельно", — прокомментировали в Противопожарной службе региона.

По словам водителя, во время движения произошла блокировка рулевого управления.

Медицинская помощь ему не понадобилась. Дежурный караул пожарной части № 261 провел отключение АКБ, стабилизацию автомобиля.