В Челябинской области из-за технической неисправности перевернулся кормовоз

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе поселка Солодянка в Агаповском районе.
«На 15-м километре дороги между поселками Буранный и Балканы кормовоз МAN, принадлежащий ООО МПК “Ситно”», съехал с проезжей части и опрокинулся на бок. Несмотря на сильные механические повреждения кабины, 41-летний водитель не пострадал и выбрался самостоятельно", — прокомментировали в Противопожарной службе региона.
По словам водителя, во время движения произошла блокировка рулевого управления.
Медицинская помощь ему не понадобилась. Дежурный караул пожарной части № 261 провел отключение АКБ, стабилизацию автомобиля.