Женщину будут судить за убийство пенсионерки в Пермском крае

Как пояснили в региональном СК, обвиняемая накопила долги на сумму больше миллиона рублей и решила совершить разбойное нападение. В качестве жертвы она выбрала одинокую 71-летнюю пенсионерку.
Она втерлась к ней в доверие под видом работницы коммунальной службы, а в марте прошлого злоумышленница пришла в квартиру пожилой женщины и потребовала от нее отдать все деньги и ценности. Получив отказ, обвиняемая напала на пенсионерку с молотком и нанесла ей множественные удары по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Обвиняемая обыскала квартиру, но денег и ценностей не нашла, после чего скрылась с места преступления. В скором времени она была задержана сотрудниками полиции и заключена под стражу.
Уголовное дело, фигуранткой которого она является, передано в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.