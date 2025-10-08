Женщину будут судить за убийство пенсионерки в Пермском крае

Она втерлась к ней в доверие под видом работницы коммунальной службы, а в марте прошлого злоумышленница пришла в квартиру пожилой женщины и потребовала от нее отдать все деньги и ценности. Получив отказ, обвиняемая напала на пенсионерку с молотком и нанесла ей множественные удары по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.