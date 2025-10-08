Ричмонд
Женщину будут судить за убийство пенсионерки в Пермском крае

В Пермском крае местную 37-летнюю жительницу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 УК РФ (убийство) и 162 (разбой).

Как пояснили в региональном СК, обвиняемая накопила долги на сумму больше миллиона рублей и решила совершить разбойное нападение. В качестве жертвы она выбрала одинокую 71-летнюю пенсионерку.

Она втерлась к ней в доверие под видом работницы коммунальной службы, а в марте прошлого злоумышленница пришла в квартиру пожилой женщины и потребовала от нее отдать все деньги и ценности. Получив отказ, обвиняемая напала на пенсионерку с молотком и нанесла ей множественные удары по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Обвиняемая обыскала квартиру, но денег и ценностей не нашла, после чего скрылась с места преступления. В скором времени она была задержана сотрудниками полиции и заключена под стражу.

Уголовное дело, фигуранткой которого она является, передано в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.