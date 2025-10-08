Ричмонд
ВСУ провалили контратаку в Харьковской области

Попытка контратаки, предпринятая специальной ротой 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области, завершилась безрезультатно. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Украинская бригада понесла потери.

«Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. Там добавили, что украинское подразделение не смогло достичь поставленных задач и было вынуждено отступить на исходные позиции, понеся при этом потери.

Уточнялось, что данное формирование ВСУ характерно своим особым составом. Оно комплектуется преимущественно из числа бывших заключенных.