Украинская бригада понесла потери.
Попытка контратаки, предпринятая специальной ротой 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области, завершилась безрезультатно. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. Там добавили, что украинское подразделение не смогло достичь поставленных задач и было вынуждено отступить на исходные позиции, понеся при этом потери.
Уточнялось, что данное формирование ВСУ характерно своим особым составом. Оно комплектуется преимущественно из числа бывших заключенных.