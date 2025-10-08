Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

По информации Государственной инспекции труда по Нижегородской области, перед трагедией мужчина позвонил стропальщику и пожаловался на резкую боль в области сердца. После этого стропальщик оперативно сообщил о случившемся горному мастеру, и на место была вызвана скорая помощь. Однако прибывшие медики уже не смогли помочь — мужчина скончался до их приезда.