Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

На строительной площадке в Нижнем Новгороде произошел трагический инцидент: во время выполнения горнопроходческих работ скончался 64-летний рабочий.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Смерть мужчины зафиксирована 5 октября в 17:05 на участке, расположенном в районе пересечения улиц Большая Печёрская и Сеченова. Погибший работал проходчиком в обособленном подразделении АО «Моспроект-3».

По информации Государственной инспекции труда по Нижегородской области, перед трагедией мужчина позвонил стропальщику и пожаловался на резкую боль в области сердца. После этого стропальщик оперативно сообщил о случившемся горному мастеру, и на место была вызвана скорая помощь. Однако прибывшие медики уже не смогли помочь — мужчина скончался до их приезда.

Как отметил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, в настоящее время проводится расследование несчастного случая на производстве. В рамках проверки специалисты установят точную причину смерти работника и обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что Госинспекция труда в Нижегородской области организовала проверку из-за смерти одного из лучших шеф-поваров России Олега Колисниченко. Также сообщалось, что Роструд выясняет обстоятельства смерти работника на литейном заводе в Нижегородской области.